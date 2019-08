Evelien en Naomi gaan naar WK voor zeemeerminnen in China Birger Vandael

26 augustus 2019

11u38 0 Beringen Het zeemeerminnencollectief ‘The Mermates’ vaardigt met Evelien en Naomi twee deelnemers af op het wereldkampioenschap zeemeerminzwemmen. The Mermates zijn maandelijks te bewonderen in Todi Beringen en zien de wedstrijd als een unieke kans.

Zeemeerminzwemmen klinkt misschien gemakkelijker dan het is. De combinatie van vinzwemmen, synchroonzwemmen een vrijduiken maakt het lastig. Lang je adem in kunnen houden is dus een must. Eind augustus gaan onze twee landgenoten, Evelien Peeters uit Gent en Naomi Vets uit Borsbeek, proberen ook China te veroveren. Naast de technische proeven zullen er ook creatieve opdrachten zijn zoals een synchroonzwemmen onderwater waarbij er zo weinig mogelijk naar lucht gehapt mag worden. Ook zijn er prijzen te winnen met inspanningen voor het milieu.

Eerste wedstrijd

Toen Naomi en Evelien de oproep zagen hebben ze meteen hun kandidatuur gesteld en ze werden tot groot jolijt geselecteerd. “Het WK zeemeerminnen is een creatieve zwemwedstrijd. In tegenstelling tot Europese zeemeeerminwedstrijden is dit kampioenschap meer gericht op vaardigheden dan op schoonheid. Het is een unieke kans om onze passie aan de andere kant van de wereld uit te voeren. Ook wel een persoonlijke uitdaging aangezien het de eerste wedstrijd is waar we ooit aan mee doen.”