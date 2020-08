Erhan Demirci en Jef Neve trekken alternatief zomeraanbod in Beringen op gang Birger Vandael

25 augustus 2020

14u09 0 Beringen Stad Beringen werkte onder de noemer ‘Zomer in Beringen is all-in’ een alternatief aanbod uit voor de nazomer. Zo kan je in het weekend van 11 tot 13 september genieten van stand-upcomedian Erhan Demirci in het park van Beverlo of van pianist-componist Jef Neve op de weide achter maatwerkbedrijf De Posthoorn.

“Eén van de geplande evenementen deze zomer was Cinema Terril in het weekend van 11 tot 13 september”, zegt schepen van Evenementen Werner Janssen (N-VA). Omwille van de heropflakkering van het coronavirus en de verstrenging van de maatregelen besloten we om die activiteit te annuleren. Maar met trots presenteren we nu een uniek alternatief voor dat weekend.” Vrijdagavond is er Demirci, zondagvoormiddag volgt Jef Neve.

“Uiteraard respecteren we de geldende veiligheidsmaatregelen en organiseren we beide activiteiten coronaproof”, onderstreept Janssen. “Zo kunnen we deze ongewone zomer toch nog op een gezellige en vooral veilige manier afsluiten.”

Water aan de lippen

“Het zijn moeilijke tijden voor de cultuursector”, vult schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT) aan. “Het water staat veel artiesten en organisaties aan de lippen. Door kleinschalige en coronaproof activiteiten te organiseren, willen we hen toch wat perspectief en vertrouwen bieden. Hierbij zoeken we naar de best mogelijke manier om van een culturele activiteit – ondanks corona – toch nog altijd iets magisch te maken. Met deze twee toptalenten op het podium in een unieke en sfeervolle setting zal dat zeker lukken.”

Praktische info vind je op www.ccberingen.be.