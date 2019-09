ELZ West-Limburg wellicht in 2020 erkend BVDH

Momenteel is men in Beringen bezig met de reorganisatie van het zogenaamde eerstelijnslandschap. Hier moet het zwaartepunt komen te liggen wat betreft samenwerkingen tussen lokale besturen, maar ook op vlak van onder meer welzijn en gezondheid en dienstverlening. Beringen is samen met Ham, Tessenderlo en Leopoldsburg lid van de eerstelijnszone (ELZ) West-Limburg. Na een kick-off in elke gemeente is men nu volop bezig met de samenstelling van de voorlopige zorgraad, het bepalen van de strategische doelstellingen en het erkenningsdossier. In 2020 volgt wellicht de definitieve erkenning van de Zorgraad West-Limburg.