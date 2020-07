Elektriciteitskastjes in Beringen krijgen creatieve metamorfose Birger Vandael

16 juli 2020

11u17 0 Beringen Na enkele maanden uitstel zal de stad Beringen nu toch van start gaan met het participatieve kunstproject Tour Elentrik. Tijdens dit street art project, opgestart door Treepack, zorgen lokale kunstenaars voor een creatieve metamorfose van elektriciteitskasten verspreid over Beringen. “Saaie, grijze kastjes worden zo omgetoverd tot bijzondere pareltjes in het Beringse straatbeeld,” legt schepen van cultuur en dorpenbeleid An Moons (VOLUIT) uit.

“Elk kastje vertelt een uniek verhaal met als inspiratiebron de naam van de straat waarin het staat. Op deze manier willen we de link maken met de lokale geschiedenis van onze dorpen en het gemeenschapsgevoel in de buurt versterken. Zo zal een beschilderd kastje in Tervant een link hebben met Pastoor Graus en krijgt een kastje in Beverlo een laagje kunst geïnspireerd door burgemeester Arthur Heymans. En misschien krijgen we in Beringen-centrum wel een kastje met mooie rozen.”

26 kasjes op 33 locaties

“De beschilderde kastjes vormen samen een kleurrijke route doorheen de deelgemeenten van Beringen. De volledige route met 26 kastjes op 33 locaties willen we nog een beetje geheim houden. Het resultaat vormt een fietstocht van 34 km. Uiteraard kan je het ook in stukjes fietsen, wandelen of steppen.”

Op zaterdag 18 juli vindt op de Lutgartsite een creatieve workshop plaats waarbij de deelnemende kunstenaars leren werken met de specifieke technieken van graffiti en stencils. Vanaf 15 augustus gaan de kunstenaars aan het schilderen. De afwerking van de kastjes is gepland tussen 17 en 24 augustus. “In het weekend van 29 en 30 augustus voorzien we dan de officiële inhuldiging zodat we in de nazomer met de fiets, step of te voet een unieke en coronaproof kunsttour in Beringen kunnen maken,” besluit schepen An Moons.