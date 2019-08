EK Boogschieten staande wip in Tervant BVDH

21 augustus 2019

14u57 1 Beringen In Tervant te Paal vinden dit weekend de Europese Kampioenschappen Boogschieten staande wip plaats. De terreinen van Flandria Paal–Tervant doen voor de gelegenheid dienst als sporterrein.

De staande wip is een discipline in het handboogschieten waarbij op een wip geschoten wordt op 28 meter hoogte. De schutters proberen door het neerschieten van de vogels zo veel mogelijk punten te behalen. De sport is vooral populair in onze streken en wordt beschouwd als traditie, zo wordt slordige kledij bij deelnemers niet aanvaard.

Programma

Vrijdag om 13.30 uur is er een publieke schieting met als prijs tien kunstborden per wip. Zaterdag starten om 12 uur de inschrijvingen voor de jeugdkampioenschappen. Vervolgens is er een openingsplechtigheid en worden de vlaggen gehesen. Er zijn kampioenschappen per ploeg en individueel. Na de eventuele afkamping is er rond 18.30 uur de prijsuitreiking. Op zondag is er in de voormiddag een stoet en bloemenhulde. Vervolgens wordt het schema van zaterdag herhaald, maar dan voor senioren.

Camping

Op zaterdag en zondag is er ook telkens een publieke schieting met tien kunstborden per wip waar iedereen aan kan deelnemen. In de Duistbosstraat is er aan de terreinen van Flandria Paal-Tervant een camping voorzien. Die is geopend vanaf donderdagmiddag om 14 uur.