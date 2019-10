Eerste veldrit in Beringen klokt af op 5.800 toeschouwers: “Onduidelijk waar we op kalender belanden, maar deze cross is zeker een blijver” Birger Vandael

28 oktober 2019

15u09 2 Beringen De allereerste veldrit op de mijnterril van Beringen kan spreken van een succes. Het werd een zonnige herfstmiddag in een goede sfeer en met een winnaar – Quinten Hermans – uit eigen regio. Nu de veldritkalender stevig hervormd zal worden, is het bij de organisatie niet geheel duidelijk waar de toekomst van de cross precies ligt. “Het unieke karakter van onze veldrit zal ervoor zorgen dat hij overeind zal blijven”, verzekert schepen van Sport Tijs Lemmens (VOLUIT).

Het stadsbestuur van Beringen organiseert mee de veldrit in samenwerking met Ethias Cross, een serie van 8 overkoepelende veldritten. In totaal waren er 5.800 toeschouwers, waarvan 500 vips. Dat zijn er meer dan gelijkaardige veldritten in Meulebeke (4.500) enkele weken geleden, maar nog steeds een pak minder dan de echte klassiekers als Loenhout, de Koppenberg en Zonhoven waar de kaap van 10.000 toeschouwers gemakkelijk overschreden wordt. “Voor een eerste editie kunnen we niet meer wensen”, verduidelijkt Lemmens. “En dan moet je weten dat er heel wat toppers (van der Poel, Van Aert en Iserbyt) niet bij waren.”

Bierstand op de berg uitverkocht

Dat men in Beringen niet gerekend had op zo’n opkomst, blijkt ook uit de drankverkoop. Net voor het einde van de cross bleek er bovenop de berg immers geen bier meer verkrijgbaar te zijn. Of is het zo dat de Limburgers gewoon bovengemiddeld veel alcohol verzetten? “We hadden deze massa niet verwacht en de sfeer was goed, waardoor we iets te snel door onze voorraad bier zaten”, glimlacht Lemmens. “De verdeling van drank is dus een werkpuntje naar volgend jaar toe, maar het is niet onoverkomelijk. Ook de bonnenverkoop en het aantal drank- en eetstanden zullen we samen met Golazo verder bekijken.”

Lemmens stak, met het oog op de toekomst, ook zijn licht eens op bij winnaar Quinten Hermans en Arne Baers die won bij de junioren. “Zij gaven toch aan dat het een zware cross was, al reden de renners heel snel rond. Natuurlijk is het fijn dat ze voor eigen publiek konden rijden (Hermans komt uit Tessenderlo, Baers uit Paal, red.). Quinten zei dat hij hoopte dat de cross van Beringen in een regelmatigheidsklassement kan geraken en niet langer wordt gecombineerd in één weekend met de veldrit van Asper-Gavere. Dat was immers een lastig tweeluik.”

Door de hervorming van de wereldbeker is er ook in Beringen onduidelijkheid wat de kalender betreft. Lemmens blijft positief over de toekomst: “Ondanks het feit dat onze cross op zaterdag viel en niet op een gunstigere zondag en het feit dat deze veldrit niet aan een klassement gebonden is, hebben we een superstart gemaakt. Deze cross is een blijver!”

“Staan open voor wereldbeker of kampioenschap”

De veldrit heeft dus haar naam van ‘klassieker in wording' alle eer aan gedaan. In Beringen hoopt men dan ook snel deel uit te maken van een klassement. “De kenners zijn ervan overtuigd dat het potentieel er zeker is”, aldus Lemmens. “We zullen wel zien of we op termijn zelf een wereldbekermanche of een kampioenschap kunnen organiseren. We staan daar voor open, maar staren er ons niet blind op.”