Eerste steen McDonald’s Beringen gelegd Birger Vandael

11 oktober 2019

13u39 0 Beringen Vrijdagmiddag werd aan de Zwanenbergstraat de symbolische eerste steen van het nieuwe McDonald’s restaurant in Beringen gelegd. Het toekomstige restaurant opent eind dit jaar en zal een 40-tal medewerkers tewerkstellen. Er is speciale aandacht voor duurzaamheid door onder meer te draaien op 100% groene energie.

Burgemeester Thomas Vints (CD&V) kreeg de eer om de eerste symbolische steen van McDonald’s Beringen te leggen. “We zijn als stad bijzonder verheugd met de komst van een McDonald’s restaurant. Een hamburgerketen ontbrak nog in ons culinaire aanbod en is meteen een extra troef met maar liefst veertig nieuwe arbeidsplaatsen. Verder staat duurzaamheid in Beringen bovenaan de agenda en staan wij dus volledig achter de talrijke initiatieven van McDonalds België op dit gebied,” zegt hij tevreden.

Zoektocht naar medewerkers

“We zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die in Beringen de handen uit de mouwen willen steken”, onderstreept An-Sofie Hendrikx, franchisenemer van McDonald’s Beringen. “Bij de selectie van de nieuwe collega’s spelen ervaring, geslacht, leeftijd of herkomst van de kandidaten geen rol, maar wordt er vooral op een goede attitude en motivatie gelet. Iedereen wordt immers vanaf dag 1 opgeleid in onze restaurants.” Op woensdag 23 oktober vindt de tweede rekruteringsdag plaats.

In het kader van duurzaamheid wordt alle gebruikte frituurolie gerecycleerd tot biodiesel. De Green Truck, een eigen afvalbeheerssysteem dat speciaal voor McDonald’s België ontwikkeld werd, haalt het afval op in zes verschillende deelstromen met de bedoeling deze afvalstromen te reduceren en te recycleren.