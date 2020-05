Eerste speakerdrone in België houdt klanten be-MINE Boulevard uit elkaar Birger Vandael

08 mei 2020

19u49 0 Beringen Retail Estates pakt in het retailpark be-MINE Boulevard uit met een opvallende primeur. Een zogenaamde ‘speakerdrone’ zal de lucht in worden gestuurd en roept bezoekers op om de nodige afstand van elkaar te houden. Het zal de eerste speakerdrone zijn in België, en Retail Estates zal vervolgens evalueren of het een meerwaarde biedt.

Een dergelijke drone werd inmiddels al ingezet in het 70.000 vierkante meter grote retailpark in het Nederlandse Heerlen. De lokale overheden spraken er van een succes. “De vraag blijft natuurlijk of er voldoende volk naar de winkels zal komen en hoeveel omzet ze zullen draaien. Dat kunnen we op dit moment onmogelijk inschatten. Wat wél zeker is, is dat de ketens die zich hebben aangepast aan het internet een streepje voor hebben”, vertelt CEO van Retail Estates Jan De Nys.

Andere maatregelen die Retail Estates overal toepast, betreffen onder meer handgels, plexischermen aan de kassa’s en een beperking van het aantal klanten per vierkante meter. Daarnaast heeft Retail Estates zelf geïnvesteerd in duidelijke signalisatie op de parkings en vloerstickers waarbij de shoppers worden aangespoord om afstand te bewaren.

Runshopping

Omdat de vastgoedvennootschap naar eigen zeggen focust op ‘runshopping’ (gericht winkelen) in plaats van ‘funshopping’, verwacht men echter geen grote problemen. Toch roept De Nys op tot burgerzin. “Als mensen zich niet aanpassen, zullen er opnieuw besmettingen en lockdowns komen. Klanten zullen dus bereid moeten zijn om buiten rustig aan te schuiven.”