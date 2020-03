Eerste klimaatbomen van 2020 geplant Birger Vandael

10 maart 2020

10u43 0 Beringen Deze week werden in de Veldstraat en Heideveldstraat de eerste klimaatbomen van het jaar in Beringen geplant. Het gaat om een tachtigtal bomen, waarvan vijftig geschonken werden door Limburg.net en het Centrum Duurzaam Groen.

“Het gaat over de aanplanting van twee boomtypes: de zuil-eik en zuil-esdoorn”, vertelt schepen van Groen Jean Vanhees (CD&V). “Zuilvormige bomen hebben als kenmerk dat hun kroon smal blijft en pas na twintig jaar een maximale diameter van 3 meter bereikt. Zo wordt de mogelijke hinder voor straatverlichting en zonnepanelen tot het minimum beperkt.”

Zo’n tachtig bomen werden geplant in de Veldstraat en Heideveldstraat. Vijftig werden geschonken door Limburg.net en het Centrum Duurzaam Groen. “De totale aanplanting heeft een positieve invloed op de biodiversiteit,” weet schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT).

1.200 bomen

De stad Beringen ontving eerder ook al 50 klimaatbomen die in de Ericastraat een plekje kregen. Burgemeester Thomas Vints (CD&V) beaamt dit: “En hier blijft het niet bij. In de Kanaalstraat volgt ook nog een aanplanting van een veertigtal bomen. Tijdens deze legislatuur gaan we voor het aanplanten van 1.200 bomen in totaal.”