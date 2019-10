Eerste belevingswandeling voor honden met hondenbier, hondenmuziek en ‘Dog afterparty’ Birger Vandael

14 oktober 2019

12u52 0 Beringen Vrijdagavond staat in en rond be-MINE alles in het teken van de honden. Op de vooravond van de vijfde editie van de KBC Industrial Night Run zal immers voor het eerst een belevingswandeling voor honden en hun baasjes plaatsvinden. “Een extra productie op vraag van de deelnemers”, vertelt organisator Stefan Vranckx. En met succes, want met ongeveer 900 ingeschreven honden zijn er nog maar een honderdtal plaatsjes beschikbaar.

De Industrial Night Run is een uniek loopevent op de kleurrijke industriële site van Vlaanderen. Met de speciale verlichting, thematische geluiden en rookeffecten is er elk jaar opnieuw spektakel te beleven op het parcours, dat onder meer passeert op de mijnterril en aan duikcentrum Todi. “Vorig jaar kregen we meer dan honderd vragen of de hond ook niet mee kon en dat heeft ons aan het denken gezet”, vertelt Vranckx.

Zonder trappen

En kijk, vrijdagavond vindt de eerste belevingswandeling voor 1.000 honden en hun baasjes plaats. Van 18 tot 21 uur kan je op een licht aangepast parcours zonder trappen de tocht beleven. Tot 23 uur blijft het hele parcours verlicht. Bovendien wordt werkelijk alles aangepast in functie van de hond. Zo zal bij de start het baasje een borstnummer ontvangen waarop ook de naam van zijn trouwe viervoeter staat. Via de shopping boulevard gaat het vervolgens naar de top van de terril. Hier kan je niet alleen genieten van het prachtige uitzicht, maar ook van de jeneverbar (voor baasjes) en de waterbar (voor honden).

Het parcours loopt vervolgens terug naar beneden, waar je via een lus naar de Stationsstraat gaat en vervolgens langs de gebouwen en kolenwasserij terugkeert. Aan het einde van deze vijf kilometer durende beproeving passeer je nog door de feesttent. “Onderweg zal de muziek speciaal aangepast zijn aan de honden”, vertelt Vranckx. “Zie het als klassieke muziek waaruit bepaalde tonen zijn weggehaald.”

Exclusieve medaille

Net als de lopers zaterdag krijgen de honden vrijdag nog een exclusieve medaille bewerkt met ‘glow in the dark inkt’. “Vervolgens mogen baasje en hond samen op de foto met leuke tekstballonnen. Net als bij de lopers is er ook een bevoorrading voor de honden in de snoepstaart. Er wacht hondenbier, hondenfrieten en dessert voor uw hond. Kortom, de hond heeft zich ingeschreven en het baasje mag mee!”, draait Vranckx de rollen om.

Het plaatje wordt volledig met een klein marktje waar onder meer een standje voor hondenspullen staat. Uiteraard zijn er ook de klassieke foodtrucks. Ten slotte is er ook een ‘dog afterparty’ waar baasjes met elkaar kunnen verbroederen. De muziek zal hier wat zachter staan, zodat het ook voor de hond aangenaam blijft.

Alle info en tickets vind je via de website www.dog-walk.be.