Duo riskeert twee jaar cel voor verkeersagressie: “Ik dacht dat het slachtoffer doodgestampt zou worden” BVDH

06 januari 2020

10u54 0 Beringen Twee mannen van middelbare leeftijd riskeren een celstraf van 24 maanden voor een zwaar geval van verkeersagressie in Beringen. De daders waren met hun BMW X6 halsbrekende toeren aan het uithalen en het kwam tot een conflict met de slachtoffers. “Een getuige vertelde dat hij dacht dat het 69-jarige slachtoffer zou doodgestampt worden”, klonk het bij de procureur.

De feiten dateren van 2013. De zaak werd vervolgens ingeleid in december 2017. Doordat een deskundige moest tussenkomen, liep deze zaak de nodige vertraging op.

“Het ging die dag duidelijk niet snel genoeg voor het duo in de BMW”, stelt de procureur. “Uiteindelijk zetten zij hun wagen dwars over het rijvak en moesten de slachtoffers vol in de remmen. Toen de man uitstapte, kreeg hij stampen over zijn hele lichaam. Zelfs toen hij al op de grond lag, bleef hij stampen incasseren.”

De man liep onder meer een hersenbloeding op en hield een persoonlijke ongeschiktheid over aan de agressie. Hij kon wel rekenen op de eerste hulp van een vrouwelijke dokter, die toevallig aanwezig was. Er is geen sprake van een blijvende werkongeschiktheid. De vrouw deelde zelf niet in de klappen, maar emotioneel hadden de gebeurtenissen wel een impact.

Beklaagde in rolstoel

De 43-jarige beklaagde maakte woelige tijden mee. Hij had al enkele veroordelingen op zak en raakte na de feiten betrokken bij een zwaar verkeersongeval. “Daardoor lag hij een jaar in coma, in een gespecialiseerd ziekenhuis in Duitsland. Hij zit gekluisterd in een rolstoel. Ik begrijp dat hij gestraft moet worden, maar een celstraf is voor hem een moeilijke zaak. Dat zou voor praktische problemen zorgen”, opperde de advocate van de man. De tweede beklaagde ontkent de feiten, wat volgens de procureur ongeloofwaardig is. Hij zou momenteel ook niet in ons land verblijven. Op 3 februari volgt het vonnis.