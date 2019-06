Dolmans Landscaping Group eerste Limburgs bedrijf met een maatwerkafdeling DSS

14 juni 2019

10u14 0 Beringen Dolmans Landscaping Services België, onderdeel van Dolmans Landscaping Group, start haar eigen maatwerkafdeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het allround groenvoorzieningsbedrijf kreeg van de Vlaamse overheid afgelopen week het label toegekend. Zo geeft het bedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een job. Dat is mogelijk dankzij een nieuw decreet.

“Wij zijn het eerste Limburgs bedrijf die een maatwerkafdeling heeft” vertelt Guido Renders, regiomanager Dolmans Landscaping Services Beringen. “Daar zijn we best fier over. Je hebt maatwerkbedrijven (met 65 procent werknemers met een afstaand tot het werk) en sinds kort bedrijven zoalls wij uit de privé-sector met maatwerkafdelingen. We zijn alvast heel enthousiast want iedereen is op zoek naar werkkrachten. Deze mensen kunnen bij ons repetitief werk uitvoeren en dat doen ze vaak beter dan de andere werknemers. Zijn ze klaar voor een volgende stap dan kunnen ze naar een andere afdeling of divisie in ons bedrijf.”

“Sociaal ondernemen zit in het DNA van Dolmans Landscaping” beaamt algemeen directeur Erwin Janssen. “De cijfers in Nederland zijn zonneklaar, 1/3e of zowat 300 werknemers heeft een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. In België zijn dat nu 5 VTE’s. Er zijn diverse mooie voorbeelden te noemen van mensen die uitbloeien tot bewonderenswaardige vakkrachten. We denken trouwens dat ze bij ons sneller gaan doorstromen naar andere afdelingen in ons bedrijf. Als je bij een maatwerkbedrijf werkt is de stap veel groter. Bij ons is die kleiner uiteraard. Dus het is een win-win voor iedereen.”