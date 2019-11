Doe mee aan eerste Warmathon in Beringen BVDH

Op 23 december vindt de eerste Warmathon in Beringen plaats. Burgemeester Thomas Vints (CD&V) moedigt iedereen aan om deel te nemen. “Beringen is de plek bij uitstek om onze sportieve en toeristische troeven te tonen aan Vlaanderen tijdens de Warmste Week. We ontvangen met open armen alle sportievelingen. “Je kan volop lopen of wandelen voor je goed doel van 12 tot 20 uur aan de mijnsite be-MINE met als startplaats toerisme Beringen.” Deelname kost 15 euro. Hiermee steun je het goede doel dat je zelf kiest. Het is ook mogelijk om het bedrag van jouw inschrijving te verhogen om zo jouw goede doel extra financieel te steunen.