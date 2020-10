Dioxinenormen in Beringen al voor ingebruikname afvalverbrandingsoven overschreden: “Nu kunnen we de uitstoot wel opvolgen” Birger Vandael

01 oktober 2020

13u51 3 Beringen Op vraag van bewonersgroep ‘Leefbaar Tervant’ werd er op acht locaties in Beringen een onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit. Dat gebeurde al voor de ingebruikname van de afvalverbrandingsoven eerder in september dit jaar, zodat men later kan kijken of uitstoot van de oven een effect heeft. Op zes van de acht locaties werden de dioxinenormen overschreden.

De stad Beringen stemde in met het verzoek van ‘Leefbaar Tervant’ en schakelde Toxicowatch in om een nulmeting uit te voeren. Het onderzoek werd uitgevoerd in oktober 2019 op eieren van particuliere kippenhouders. Tijdens het scharrelen, nemen kippen immers neergedwarrelde stoffen uit de lucht op, net als eventuele dioxinen en pcb’s (po­ly­chloor­bi­fe­nyl). Die stoffen lossen op in vet en cumuleren bijgevolg in het eigeel.

Naast de zes problematische locaties, is er ook één locatie die boven de actielimiet zit. Slechts één locatie voldoet dus aan de Europees vastgestelde eisen voor veilige consumptie van particuliere kippeneieren. Op het vlak van pcb’s liggen de resultaten wel onder de grenswaarden van maximaal 40 nanogram per gram vet.

Twee eieren per week

“Deze resultaten liggen in lijn met eerdere onderzoeken in België”, stelt schepen van Milieu Tijs Lemmens (VOLUIT). “Daarom volgen we het advies van gezondheidsorganisatie Logo Limburg op rond kippeneieren van eigen kweek: voor kinderen tot 12 jaar maximaal één ei per week en twee eieren per week voor personen ouder dan 12. Voor eieren uit de winkel hanteert Vlaanderen 6 eieren per week.”

Leefbaar Tervant is zeer tevreden over de aanpak van het huidige stadsbestuur, zo vertelt woordvoerder Peter Houdmeyers: “Het is spijtig dat we moeten vaststellen dat in onze regio de dioxinenormen ruim worden overschreden, al dan niet door historische vervuiling en/of een cumulatief effect. Volgens nieuwe Europese normen, die nog niet geïmplementeerd zijn in ons land, wordt het nuttigen van particuliere scharreleieren zelfs helemaal ontmoedigd bij dergelijke meetresultaten.”

Vertrouwen

“Er is nu alvast een biomonitoringtraject uitgezet waarmee we de uitstoot van de oven kunnen opvolgen middels een aantal relevante parameters, iets wat we van bij het begin van onze werking hebben gevraagd. We hebben veel vertrouwen in de samenwerking met Toxicowatch gezien hun internationale ervaring met afvalverbrandingsovens, en danken het huidige stadsbestuur voor het ingaan op deze piste.”

“In 2021 en 2022 vinden er vervolgmetingen plaats om de evolutie van de luchtkwaliteit in kaart te brengen”, geeft Lemmens afsluitend nog mee.