Dertiger springt uit wagen uit angst voor Satudarahlid: “Hij wilde zijn ‘colors’ terug” Birger Vandael

13 maart 2020

15u05 0 Beringen Op 20 maart 2017 vond er in Hasselt een zeer vreemd ongeval plaats. Aan de Hasseltsesteenweg werd een 33-jarige Beringenaar in levensbedreigende toestand aangetroffen. Hij bleek aan meer dan 50 kilometer per uur uit een rijdende auto te zijn gesprongen. De reden zou zijn dat hij schrik had voor een lid van motorclub Satudarah. Die zat in de wagen en wilde de ‘colors’ terug waarmee de broer van het slachtoffer aan de haal was.

Het slachtoffer hing destijds geregeld rond aan de Delhaize in Beringen. Op die bewuste dag in maart werd hij er aangesproken door het voertuig van de twee beklaagden. Hij dacht dat het ging omtrent een probleem in het verleden dat reeds was uitgepraat. Daarom stapte hij in, maar al snel stelde hij vast dat het doel van deze “missie” totaal verschillend was. De man werd niet opgepikt omwille van deze discussie, wel omwille van zijn broer.

Wat bleek? De broer van de Beringenaar was in het verleden lid van de motorclub Satudarah. Dat was een zogenaamde ‘1% outlaw motorcycle club’, die sinds juni 2018 verboden is in Nederland. De broer in kwestie was uit de club gestapt. Hij moest echter zijn zogenaamde ‘colors’ – de naam die het clubembleem in het wereldje krijgt – teruggeven. Het slachtoffer begreep dat dit de echte reden was voor zijn aanwezigheid in de wagen. In een schrikreactie sprong hij aan hoge snelheid uit de wagen. Zwaargewond bleef hij liggen, het waren uiteindelijk buurtbewoners die de politie verwittigden. Het slachtoffer overleefde de feiten, hij kwam evenwel niet naar de rechtbank.

De procureur moest verschillende elementen duidelijk maken. Zo motiveerde hij dat het ging om de ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’. Dat is een term die gebruikt wordt wanneer iemand wordt beperkt in zijn vrijheid. In deze gaat het dus om het slachtoffer, dat niet langer in de wagen wilde zitten. Hij vreesde immers afgetuigd te worden door het Satudarahlid.

Heizeldrama

Ook het Heizeldrama werd geciteerd tijdens het betuig van de procureur. “Bij dat drama zijn Liverpoolfans in paniek gevlucht met als gevolg dat er een muur is ingestort en andere fans verpletterd werden. Die paniekreactie was de oorzaak van de verwondingen. Je kan het ook vergelijken met een zaak waarbij iemand van een balkon sprong omdat er werd gezegd dat de persoon vermoord zou worden.” Met andere woorden: de paniek veroorzaakt door de mensen in de wagen, is de aanleiding voor de feiten. Het feit dat de Beringenaar achteraf niet geholpen werd, wordt dan weer gezien als ‘schuldig verzuim’.

Naast het Satudarahlid zat ook diens neefje in de wagen. Hij was op het moment van de feiten amper achttien jaar. Volgens zijn advocaat Michiel Van Kelecom zat hij in de wagen omwille van het voorgaande incident, de drogreden voor het slachtoffer om in de wagen te stappen. “Er is niet bewezen dat hij wist wat er zou gebeuren.” Het Satudarahlid gaf verstek voor de rechtszaak en riskeert een celstraf van dertig maanden. Het neefje riskeert achttien maanden cel, die deels met uitstel uitgesproken kunnen worden. Van Kelecom vraagt voor hem de vrijspraak. Het vonnis volgt op 10 april.