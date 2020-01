Dertig muzikanten met beperking geven onderwaterconcert op tien meter diepte, nu hopen op plek in Guiness Book of World Records Emelie Wojcik

25 januari 2020

17u37 50 Beringen De Nederlandse Jostiband gaf zaterdagmiddag een groots onderwaterconcert in het Beringse duikcentrum Todi. Met het concert deed de band een gooi naar een plaats in het Guinness Book of World Records. Toch was vooral het concert op zich een doel voor de Jostiband. “Niet het wereldrecord, maar de ervaring voor de bandleden is wat telt”, klinkt het.

Het idee komt van duikcentrum Aqua Sub uit Breda. Dat centrum geeft namelijk professionele duiktherapie aan mensen met een beperking en bood de Jostiband dus in de eerste plaats therapie aan. Maar binnen de band ontstond de grap om onder water muziek te maken en zo werd het onderwaterconcert langzaam maar zeker realiteit. In totaal waagden een dertigtal waterratten zich aan het onderwaterconcert. Zij werden elk bijgestaan door een speciaal opgeleide duikinstructeur met een achtergrond in de psychotherapie.

Frans Bauer

Als voorbereiding op het grote onderwaterconcert, leerden de leden van de Jostiband de afgelopen weken al duiken in een zwembad. “Maar dat voelt wel helemaal anders dan in dit grote bad", vertelt bandlid Connie als ze uit het water komt. “In het zwembad kon ik op de bodem staan. Hier heb je totaal niks om op te steunen. Het was te moeilijk om mijn instrument te bespelen en tegelijkertijd op mijn ademhaling te letten.”

De xylofoonspeelster verliet het bad dus maar voor de start van het concert, maar keek enthousiast toe hoe haar mede-bandleden het beste van zichzelf gaven op de tonen van het ‘Te Deum’ (de begintune van het Eurovisiesongfestival, red.) en ‘Heb je even voor mij' van Frans Bauer.

Stil concert

Het concert was niet enkel het grootste onderwaterconcert, het was misschien ook wel het stilste. Boven water merkte immers niemand iets van het muzikale schouwspel dat zich op tien meter diepte afspeelde. “Nochtans heb ik mezelf heel stil horen spelen”, zegt drummer Erwin trots. “Het was een hele belevenis om onder water een concert te geven. Eerst moest ik wennen aan mijn ademhaling, maar daarna kon ik genieten en zag ik de vissen en autowrakken in het water."

Ook van het spelen heeft Erwin zichtbaar genoten. “Op een bepaald moment werd ik zo enthousiast dat ik ook met mijn voeten begon mee te drummen. Mijn duikbuddy heeft toen mijn zwemvliezen uitgetrokken omdat ik er blijkbaar iedereen en alles mee raakte.”

Het valt nog af te wachten of het onderwaterconcert effectief een wereldrecord wordt. “We hadden inderdaad het idee om aan het concert een wereldrecordpoging te koppelen, maar in realiteit bleek dat we een enorme geldsom moesten neertellen voor de organisatie van de poging”, klinkt het bij de Jostiband. “Daarom besloten we om beelden van het concert te maken zodat we die kunnen opsturen naar de bevoegde instantie in de hoop dat we op die manier kans maken op een wereldrecord. Niet het wereldrecord, maar de ervaring voor de bandleden is wat telt.”