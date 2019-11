Deel je voorleesrituelen met de bib van Beringen en maak kans op een prentenboek Lien Vande Kerkhof

13 november 2019

08u22 0 Beringen De bib van Beringen doet ook dit jaar mee aan de nationale voorleesweek met een heuse fotowedstrijd. De voorleesweek begint op 16 november en heeft als thema ‘voorleesrituelen’.

Schepen van Bibliotheek Jessie De Weyer vraagt met de fotoactie meer aandacht voor voorlezen. “Het is een uiterst aangenaam gebruik en tegelijk ook een onontbeerlijk element in de ontwikkeling van een kind”, aldus De Weyer. “We willen van voorlezen een vaste gewoonte maken.”

Lees je via Skype voor aan je kleinkinderen in het buitenland? Starten jullie elk voorleesmoment in de crèche met een voorleeslied? Leest je zoontje voor aan zijn zieke zus? Maak er een mooie foto van en tag deze foto op Instagram met de hashtag #bibberingen. Je kan de foto ook mailen naar bibliotheek@beringen.be. Zo maak je kans op een prentenboek.

Op woensdag 20 november om 15.00 uur wordt er in de bib voorgelezen aan kinderen van 3 tot 6 jaar. De toegang voor dit voorleesmoment is gratis.