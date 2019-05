Debatavond ‘Vrouwen in de politiek’ uitstekend verlopen BVDH

23 mei 2019

De Vrouwencontactgroep uit Beringen organiseerde afgelopen dinsdagavond een debat. Vrouwelijke kandidaten uit verschillende partijen tekenden present: Frieda Gijbels (N-VA), Hind Salhane (Groen), Funda Oru (sp.a.), Maryam Jamshid (CD&V), Ayse Yigit (PVDA) en Astrid Puts (Open Vld). Het debat verliep respectvol en er werden interessante thema’s aangekaart zoals pariteit mannen en vrouwen in regeringen en Nederlands als voertaal op de speelplaats. “Met deze activiteit wil Beringen vrouwen informeren over verschillende partijstandpunten naar aanleiding van de bovenlokale verkiezingen aanstaande zondag. Het was een verbindende en hoopvolle avond met gedreven kandidaten en deelnemers”, zegt schepen Hilal Yalcin (CD&V). De avond werd afgesloten met een gezellige iftar voor alle aanwezigen.