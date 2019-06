De smaak zou niet verschillen, de calorieën wel... Krijgt u al trek in de vegetarische curryworst? Birger Vandael

05 juni 2019

18u35 1 Beringen Vanmiddag lanceerde de Beringse start-up Flexitarian Bastards de eerste vegetarische curryworst. Volgens de makers is de smaak van deze ‘Vega Frick’ hetzelfde als de klassieke ‘frikandel’, maar qua calorieën (van 224 Kcal naar 74 Kcal) is er wel een enorm verschil.

Al jaren vallen vegetariërs in de frituur terug op snacks zoals een loempia, een bamischijf of een kaaskroket. Nu krijgen ze eindelijk hun eigen volwaardige vegetarische frikandel: de Vega Frick. “We organiseerden recent een blind tasting voor ervaren frituristen en de resultaten waren verbluffend. Zelfs deze zeer deskundige vakmensen konden qua smaak geen onderscheid maken tussen onze Vega Frick en een klassieke frikandel”, beweert medeoprichter van de Flexitarian Bastards Steve Bonnyns.

Heel gamma

Naast een stevige verlaging van het aantal calorieën bevat de Vega Frick ook slechts 0,5 gram plantaardig vet per 100 gram ten opzichte van 18 gram dierlijk vet bij een klassieke frikandel. De lancering van de Vega Frick is de start van een heel gamma frituursnacks. Op korte termijn volgt ook nog een veggie alternatief voor de traditionele hamburger en populaire Cervela. In eerste instantie mikt de start-up op frituristen, maar ook met de retailsector werden reeds contacten gelegd.