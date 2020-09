De Merelhoeve krijgt ‘Fietsrijk Award’ voor ‘Fietsen door de mais’ Birger Vandael

23 september 2020

Tijdens het jaarlijkse partnerevenement van Toerisme Limburg is De Merelhoeve uit Beringen in de prijzen gevallen. Tijdens een gestreamde uitzending werden immers de ‘Fietsrijk Awards 2020' bekendgemaakt. Die gingen naar de partners die zich het voorbije jaar het meest hebben onderscheiden door hun fietsrijke initiatieven. In de categorie ‘restaurant/café’ haalde de Beringse zaak het met dank aan het concept ‘Fietsen door de mais’. “Dit zet onze provincie extra in de kijker als de fietsprovincie", vertelde gedeputeerde Igor Philtjens. De creatie is het werk van Emiel Meelberghs en Annemie van Aeken. Nog tot eind september is het maisveld geopend.