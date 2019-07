De Hondenbar lokt 700 hondjes tijdens openingsweekend, maar moet door hitte vier dagen dicht Birger Vandael

23 juli 2019

11u37 26 Beringen De Hondenbar in Beringen, waar tijdens het openingsweekend ruim 700 honden en hun baasjes van de partij waren, voelt meteen de gevolgen van de hitte. De zaak is van gisteren dinsdag tot en met vrijdag gesloten.

Nu al mag De Hondenbar spreken van een geslaagd initiatief. “Op vrijdag was het nog relatief kalm en rustig”, stelt organisator Stefan Vranckx. “Op zaterdag was alles kort na de opening volzet. Het onweer rond 16 uur was wel een spelbreker, maar achteraf gezien kon dat de pret niet bederven.”

Gratis water voor honden

Op zondag was er vervolgens een ware overrompeling bij De Hondenbar. “We hadden in de schaduw van duikcentrum TODI 120 stoelen voorzien, dat bleek al snel veel te weinig te zijn. Om 15 uur stonden er meer baasjes met hun hond te wachten, dan dat er mensen konden zitten. Gelukkig lieten ze het niet aan hun hart komen en bestelden ze al een drankje. “Het water voor de honden was alvast gratis”, gaat Vranckx verder.

Van Gent tot Beringen

Wat de initiatiefnemers vooral opvalt, is de afstand van waar mensen tot Beringen zijn gekomen. “Onze obers vroegen af en toe aan mensen naar hun afkomst. Een koppel uit Gent spande de kroon. Ze hadden van de Hondenbar vernomen in de media en wilden er gewoon heel graag bij zijn.”

Benevelingssysteem en plonsbadjes

Tot zover het goede nieuws, want het minder nieuws is de sluiting van de Hondenbar door het extreme weer. “Als organisator hechten we veel belang aan het welzijn van de dieren en sluiten we door de extreme hitte”, zegt Vranckx. Vanaf zaterdag om 12 uur zijn honden en baasjes weer welkom. “Ook dan voorzien we nog een systeem met beneveling zodat de honden het koel houden op het terras. Er zullen ook plonsbadjes voor de dieren worden opgesteld.”

Tijdens de laatste week van De Hondenbar (29 juli tot 4 augustus) wordt opnieuw gekeken naar het weer. Als het meezit, is de zaak elke dag open. Bij hoge temperaturen zelfs tot later dan voorzien. Via de Facebookpagina zal verder worden gecommuniceerd. De organisatoren werken inmiddels aan tapas voor honden. Vanaf dit weekend kunnen honden deze nieuwigheid uitproberen.