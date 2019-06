Dan heb je die nagelnieuwe truck net geparkeerd, en dan valt er een boom op... Toon Royackers

04 juni 2019

23u40 0 Beringen Ook Limburg bleef dinsdagavond niet gespaard tijdens het onweer dat over het land trok. De schade bleef op de meeste plaatsen al bij al beperkt, al had niet iedereen evenveel geluk.

Omstreeks 21.30 uur trokken de eerste onweerswolken over onze provincie, wat gepaard ging met regenbuien en zware windstoten. Het duurde dan ook niet lang voor de brandweer meer dan honderd meldingen verzameld had.

Vooral in Beringen en Heusden-Zolder hadden de hulpdiensten het druk. “Ik had net mijn nagelnieuwe truck geparkeerd”, vertelt Mario Ay uit Beringen. “Plots begon het erg lelijk te doen en hoorde ik een zware klap. Bleek dat er een boom op mijn vrachtwagen gevallen was... Gelukkig rustte de stam op de container, en niet op mijn stuurcabine. Omdat die hele situatie nogal gevaarlijk was, heb ik met mijn eigen handen snel de Paalsesteenweg vrijgemaakt. De brandweer kon immers even niet volgen door het grote aantal meldingen.”

Nergens in de provincie vielen er gewonden door het noodweer. Oproepen die de brandweer te verwerken kreeg, draaiden rond bomen op de weg, dakpannen die weggewaaid waren, en dergelijke meer.