CLUB9 organiseert opnieuw ondernemerstraject C.LAB Birger Vandael

27 augustus 2020

16u36 0 Beringen Net als vorig jaar organiseert CLUB9 opnieuw een ondernemerstraject voor jongeren en jongvolwassenen genaamd C.LAB. Hierbij zullen drie schitterende ondernemersconcepten een duwtje in de rug krijgen.

De laureaten van vorig jaar (Fibershape, ’t Aerts Paradijs en Upcraft Designs) lieten zien dat Beringen bol staat van het creatief ondernemerstalent! Vanaf september start CLUB9 daarom opnieuw met het ondernemerstraject Creatief Lab – C.LAB. Hier worden jonge creatieve geesten ondergedompeld in de wereld van het ondernemerschap.

Huiselijke sfeer

Concreet wil dit zeggen dat je vanaf 10 september zal deelnemen aan een 7-tal interactieve en praktijkgerichte sessies in huiselijke sfeer. Hier kan je al je creativiteit omtoveren in een concept en leer je hoe je je idee kan omzetten in een concreet plan met behulp van een Business Model Canvas. Dit gebeurt met de steun van Stad Beringen en Unizo Limburg. Tijdens deze sessies kom je alles te weten over cruciale thema’s als boekhouding, concurrentie en financiering.

Pitch&Sell event

Na al deze leerzame momenten zal er op 11 december een Pitch&Sell event plaatsvinden. Hier zullen heel wat ondernemers uit Beringen aanwezig zijn en krijg jij de kans om iedereen te tonen wat jij in je mars hebt als ondernemer!

Voor meer informatie over C.LAB kan je terecht op de Facebookpagina van CLUB9, stuur je een mail naar mario@club9.be of spring gewoon eens binnen in het jeugdhuis.