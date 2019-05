Club 9 zoekt lokale ondernemers BVDH

21 mei 2019

16u57 0

Aanstaande vrijdag vanaf 19 uur vindt in Jeugdhuis Club 9 in Beringen het startevent plaats van ‘Lokale Ondernemershelden’. Het gloednieuwe en creatieve ondernemerslab (C.LAB) van het jeugdhuis heeft een ondernemerstraject op maat uitgewerkt, waarbij je de ruimte krijgt om te experimenten en jouw idee onder professionele begeleiding stapsgewijs te ontwikkelen tot jouw droomjob tijdens de zomer en het najaar. Op deze manier wil men mensen aantrekken die ervan dromen ooit hun eigen baas te worden, maar niet weten hoe eraan te beginnen. Tijdens het startevent komen enkele lokale ondernemers aan het woord en worden potentiële ondernemers via challenges uitgedaagd. Aansluitend zorgen de helden van #equalitysoundsystems voor de nodige beats om het weekend stevig in te zetten.