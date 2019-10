Club 9 en stad op zoek naar jonge ondernemers BVDH

26 oktober 2019

Jeugdhuis Club 9 en de stad Beringen doen een oproep naar jonge ondernemers. Op vrijdag 22 november wordt er in het jeugdhuis een speciaal pitch- en netwerkevent georganiseerd. Vanaf 18 uur kunnen lokale pitchers door middel van een een korte presentatie hun idee creatief komen voorstellen. Er worden prijzen uitgedeeld in drie categorieën: beste idee, beste starter van C.LAB en beste creatieve ondernemer. Samen zijn de prijzen goed voor 2.000 euro. Een professionele jury maar ook het aanwezige publiek zullen uiteindelijk beslissen wie met die prijzen gaat lopen. Na de prijsuitreiking is er nog een afterparty vanaf 22.00 uur met o.a. de live coverband ‘Big Joe & Phantom 309’. Nog tot donderdag 14 november kan je je kandidaat stellen.