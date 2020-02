CC Beringen neemt kinderen mee in wereld van ‘The Lion King’ BVDH

18 februari 2020

Tijdens de krokusvakantie staan de activiteiten van CC Beringen in het teken van The Lion King. De film wordt vertoond in de Vlaamse versie in Casino Beringen op maandag 24 februari om 14.00 uur. Voor 5 euro kan je binnen, in voorverkoop kost een ticket slechts 4 euro. De volgende dag, op dinsdag 25 februari, gaan er in OC De Buiting heel wat workshops door die in het teken van de film staan. Zo is er de theaterworkshop ‘Hakuna Matata’ voor iedereen van 8+ of 11+. Deze heeft als thema ‘opkomen voor jezelf’. De bakworkshop ‘Simbataartjes’ is er voor 4- tot 5-jarigen, 6- tot 8-jarigen en 9+ en is zo goed als volzet. De enthousiaste Liesbeth Beckers (Villa Basta) leert iedereen van 9 tot 11 jaar of 11+ striptekenen, Elien Clijsters tovert samen met de kinderen een effen t-shirt om tot een echt film-t-shirt en Brenda Houdmeyers leert je hoe je kartonnen letters van je eigen naam omvormt tot prachtige Lion King-letters. Zij leert je mooie tevens zoutlandschappen met Simba maken. Met Leen Van de Wouwer maak je ten slotte jungledieren in emaille.