CC Beringen brengt Dorpscinema dichter bij de mensen Birger Vandael

04 september 2020

09u41 0 Beringen CC Beringen organiseert al enkele jaren openluchtfilms aan het Kioskplein. Dit jaar gaat men nog een stapje verder en wordt een heuse filmtour gemaakt door de stad. “Met Dorpscinema willen we de magie rond film nog dichter bij de mensen brengen en de Vlaamse film en debuterende Vlaamse regisseurs in de kijker zetten”, vertelt schepen van Cultuur An Moons (VOLUIT)

“Dorpscinema is een concept waarbij we op verschillende locaties in alle deelgemeenten een kleinschalige, coronaproof filmvertoning in openlucht organiseren”, zegt Moons. “Veelal op idyllische plekjes waarbij er een link is tussen de getoonde film en de locatie waar de film getoond wordt.”

Gevarieerd programma

“Samen met Ludo Vangenechten van The Roxy stelde CC Beringen een gevarieerd en mooi programma samen”, gaat Moons verder. “Hierbij streven we naar ‘dat ietsje meer’, maar proberen we wel zo laagdrempelig mogelijk te werken. Voor of na elke vertoonde film willen we een gast uitnodigen voor een inleiding of een vraag-antwoord om de film te kaderen. Zo hopen we toch een breed en filmminnend publiek aan te spreken.”

Mensen kunnen de film gratis volgen, maar moeten zich wel op voorhand registreren. De eerste film vindt plaats aan Koersel Kapelleke op donderdag 17 september (20.15 uur) met een vertoning van ‘Soeur Sourire’. Daarna volgen ‘Welp’ (op vrijdag 18 september aan het Park van Beverlo), ‘Superette Anna’ (op vrijdag 25 september aan de Paalse Plas), ‘Cleo’ (op zaterdag 26 september aan de Tuin Casino Beringen), ‘Paradise Trips’ (op vrijdag 2 oktober aan Lutgart) en ‘Yummy’ (op zaterdag 3 oktober aan de elektriciteitscentrale be-MINE).

Alle praktische en ticketinfo vind je terug op www.ccberingen.be.