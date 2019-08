Buurvrouw Daniela: “Dat ze dit gedrocht nu maar meteen plat gooien” Toon Royackers

19u55 0 Beringen “Ik woon pal tegenover het getroffen pand in Beringen-Mijn”, legt Daniela Malcorps uit. Maandagochtend kwam ze haar bosje bloemen aan de nadarhekken voor het vernielde gebouw hangen. “Uit respect voor de brandweer en hun familie.”

Tien jaar al kijkt ze vanuit haar woning aan tegen het leegstaande gebouw aan. “De Nopri is hier toen verdwenen, en even later gingen ook de andere winkels weg. Een leegstaand krot was het geworden. Drie keer al was er brand geweest. Zelfs op kerstavond heb ik even de brandweer moeten bellen, omdat er vuur was. Landlopers hadden alweer brand veroorzaakt in een poging het warm te krijgen. Alles was dicht getimmerd, maar dat hield hen natuurlijk niet tegen. Zondag zag ik meteen dat het deze keer heel erg was. Nog meer was ik aangeslagen toen ik hoorde over de slachtoffers bij de brandweer. Ik ben maandagochtend een bloemetje voor hen gaan halen. Als dank, maar de grootste dienst die ze hen kunnen bewijzen is door dit gebouw plat te gooien. Als het kan nu meteen.”