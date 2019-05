Burgemeester wil meer aansluiting op BE-Alert BVDH

28 mei 2019

Op dit moment zijn er 2.772 Beringenaren aangesloten op het nationale alarmeringssysteem BE-Alert. “Dit is te weinig”, vindt burgemeester Thomas Vints (CD&V), bevoegd voor veiligheid. “We merken dat het aantal aanmeldingen jaarlijks stijgt, maar we willen ervoor zorgen dat iedere Beringenaar op het systeem is aangesloten. Via een sms, mail of een spraakberichtje krijgt onze burger op een heel directe en doeltreffende manier informatie over een noodtoestand en kunnen we hen instructies geven.“ De stad werkt al sinds 2017 samen met de alarmeringstool van de Federale Overheid. Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be.