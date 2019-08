Burgemeester: "Heel zwarte dag voor de geschiedenisboeken van Beringen" SPS

11 augustus 2019

13u42

Bron: Belga 0 Beringen Burgemeester Thomas Vints (CD&V) van Beringen noemt deze zondag een hele zwarte dag voor de geschiedenisboeken van zijn stad. "Ik heb met de brandweermannen gesproken en ook met het team dat als eerste vanuit Beringen ter plaatse was gekomen. Dan zie je dat die verslagenheid heel groot is. Ze hadden nooit gedacht dat dit zou gebeuren. Het leek op een gewone brand, die ze onder controle zouden krijgen en dan gebeurt er zoiets", zei de jonge burgervader na de persconferentie bij de lokale politie over de brand met twee doden op de Koolmijnlaan.

"Iedereen is er zich van bewust met welke gevaren ze bij een interventie geconfronteerd worden, maar dit wens je niemand toe. Je weet dat dit kan gebeuren, maar je hoopt dat je het nooit moet tegenkomen. Ik wil bij deze nogmaals mijn dank uitdrukken aan alle brandweermannen, die hier vandaag geholpen hebben en mijn steun betuigen aan de families en de slachtoffers", aldus nog Vints.

De burgemeester bevestigde dat het niet de eerste keer is dat er een brand uitbrak in het bewuste pand aan de Koolmijnlaan. Het ging om een complex gebouw dat leegstond, maar waar wel al verschillende wanden waren weggehaald om er een winkelpand van te maken. "Het is inderdaad niet de eerste keer dat er brand ontstaat. Het is niet duidelijk of er een link is met eerdere feiten. Het is aan het parket om dat uit te zoeken.”

De gemeente Heusden-Zolder opent morgenvoormiddag een rouwregister voor de twee mannen die zijn omgekomen bij de brand. Dat zal ook het geval zijn in het stadhuis van Beringen.