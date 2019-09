Bruegel brengt middeleeuwse sfeer naar Beringen BVDH

23 september 2019

12u53 1 Beringen Wapperende vlagjes, een vuurkorfje hier en daar, gezellige authentieke luifels en heerlijke middeleeuwse hapjes... Dit zijn aanstaande zondag van 13 tot 20 uur opnieuw de sfeerelementen voor het gratis evenement Bruegel in Beringen.

“450 jaar na zijn dood brengt Pieter Bruegel de Oude nog steeds leven in de brouwerij”, zegt schepen Werner Janssen (N-VA). “Net zoals vorig jaar kan je er genieten van een mix aan activiteiten voor het hele gezin.” Zo zorgt muziekgroep ‘Slag ende Stoot’ voor een warm welkom met opzwepende instrumentalen, troubadourliederen en volksmelodieën. Daarnaast is er sfeervolle middeleeuwse animatie.

Ambachten en workshops

Uiteraard kan je doorheen de dag gaan kijken naar de verschillende ambachten die hun vakkundigheid graag tentoonstellen. “Voor de kinderen zijn er tot 18 uur verschillende workshops: bellenblazers maken, kaarsen maken, een zwaard versieren... Wie wat meer spanning wil, kan ervaren hoe het voelt om als ridder een dril te doorstaan of vat een uitdagende speurtocht aan”, vertelt schepen Jessie De Weyer (N-VA).

Ook leren kruisboogschieten, met een katapult schieten, een bezoekje aan de dieren in de kinderboerderij of een gezellig ritje maken in de huifkar behoren tot de mogelijkheden. Om de honger en dorst te stillen bij al die leuke activiteiten worden er frisse drankjes, lekkere middeleeuwse hapjes en zelfs een varken aan ’t spit voorzien.