Brouwland schenkt 1.000 liter handgel aan Beringse scholen Birger Vandael

20 mei 2020

12u15 1 Beringen Brouwland uit Beverlo schenkt 1.000 liter handgel aan de Beringse scholen. Het bedrijf wil op die manier zijn steentje bijdragen aan een veilige heropstart.

Zo kunnen ruim twintig scholen uit de omgeving van Beringen alvast met propere handen aan de lesdagen beginnen. CEO Bart Balis overhandigde de eerste fles symbolisch en op anderhalve meter afstand aan Marc Robben, voorzitter van het gefusioneerde schoolbestuur KOBeL. “Wij zijn al bijna 50 jaar een vaste waarde in Beringen, het is logisch om in deze uitdagende tijden iets terug te doen voor de gemeenschap, meer bepaald de scholengemeenschap”, aldus Bart Balis.