Bristol Beringen schenkt 7.500 paar schoenen aan Rode Kruis Birger Vandael

15 april 2020

15u38 0 Beringen Het Beringse bedrijf Bristol wil asielzoekers, daklozen en kansarmen een hart onder de riem steken en schenkt 7.500 paar heren- en kinderschoenen weg. Het Rode Kruis krijgt de schoenen aangeleverd en neemt de verdeling voor zijn rekening.

Bristol moest net als heel wat andere bedrijven zijn winkels sluiten door de impact van het coronavirus. Toch besloot het om een hele lading schoenen aan het goede doel te schenken. In Vlaanderen en Wallonië geeft het 7.500 paar heren- en kinderschoenen weg van het merk Le Coq Sportif. De Vlaamse tak van het Rode Kruis krijgt 3.000 paar ter beschikking, de Waalse poot mag 4.500 paar uitdelen.

Niet geschikt voor verkoop

De maten van deze 7.500 paar schoenen variëren zo breed mogelijk. De zolen vertoonden een lichte kleurafwijking waardoor ze voor de verkoop niet langer geschikt waren. In plaats van ze massaal te vernietigen, opteerde Bristol ervoor om ze aan een goed doel te schenken. Op deze manier kunnen ze toch hun nut nog bewijzen.

“Bristol probeert zijn steentje bij te dragen aan een betere maatschappij”, zegt CEO Elise Vanaudenhove. “We willen op deze manier asielzoekers, daklozen en kansarmen een plezier doen. Het Rode Kruis is in onze ogen de meest geschikte partner. We zijn er zeker van dat al de schoenen die we weggeven goed terechtkomen en dat we er iemand een plezier mee kunnen doen.”