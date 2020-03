Brand na militaire schietoefening MMM

26 maart 2020

17u55 0 Beringen In Koersel woedde donderdagnamiddag een heidebrand aan de rand van het militair domein.

Mogelijk ging het om een schietoefening die het vuur per ongeluk in gang zette. De brandweer van Beringen snelde ter plaatse en kon vermijden dat het vuur zich verspreidde. De brand was snel onder controle.