Brand breekt uit terwijl meisje (10) met beperking alleen thuis is MMM

20 september 2020

21u45

Bron: MMM/hbvl 4 Beringen In de Pauwenlaan in Paal brak zaterdagavond een keukenbrand uit terwijl er nog een kind van 10 jaar aanwezig was. De moeder was niet thuis. Het meisje met een beperking werd gered door de buren. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Buurtbewoners hadden de rook opgemerkt en zagen ook hoe het meisje stond de roepen aan het venster. Via dat venster kon ze naar buiten worden geholpen en bleef ze ongedeerd. Waarom de moeder op dat moment niet thuis was, is onduidelijk.

De woning liep heel wat schade op. Moeder en dochter verblijven nu tijdelijk in een ander onderkomen. De thuissituatie wordt momenteel ook onderzocht.