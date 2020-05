Blueberry Fields schakelt hulp boomchirurg in om eik te redden Birger Vandael

30 mei 2020

12u11 0 Beringen Op het domein van Blueberry Fields staan een aantal waardevolle bomen, maar één exemplaar van zo’n 100 jaar oud dreigt bij een storm om te vallen. Daarom schakelen de eigenaars een boomchirurg in, die de boom zal moeten redden.

Op het domein staan zo’n 150 uit de kluiten gewassen eiken. Eén exemplaar zou tot 400 jaar oud zijn, enkele andere eiken gaan al zo’n twee eeuwen mee. Het is echter moeilijk om dat precies te kunnen bepalen. Feit is dat één van de eiken vervaarlijk is beginnen overhellen. Daarom heeft het fruitbedrijf de hulp ingeschakeld van een boomchirurg. Deze zal proberen de eik te redden.

“We zien het als onze taak om te zorgen voor gezond fruit, maar ook voor een mooi stuk landschap”, vertellen Nele Quick en Luc Vandebroek van Blueberry Fields. “Deze eik is nu erg vatbaar voor de wind, maar door bladeren weg te nemen en gaatjes te maken hopen we dat de boom beter beschermd is bij een storm. Het is afwachten wat dat zal geven, maar het zou zonde zijn moest deze eik verdwijnen.”