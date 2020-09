Biostoomcentrale Beringen in gebruik genomen Birger Vandael

11 september 2020

09u56 0 Beringen Deze week is de biostoomcentrale in Beringen officieel in gebruik genomen. De werken aan deze centrale startten in 2018. Vanaf nu wordt er jaarlijks 200.000 ton Limburgs huishoudelijk restafval en gelijkgesteld bedrijfsafval op een milieuvriendelijke en efficiënte manier via verbranding omgezet in thermische energie (stoom, warm water) en elektriciteit.

De biostoomcentrale focust dus op duurzame energie en past in het brede verhaal van een beter en schoner milieu. Nochtans verliep de start van de werken moeizaam door het natte voorjaar van 2018. De gronden waren op die manier moeilijk bouwrijp te maken en de eerste funderingswerken bleken geen sinecure. Daarna liep alles volgens schema. Eén van de opvallende werken was de afvalbunker, die met behulp van glijbekisting werd gebouwd. Binnen 12 dagen slaagden de aannemers erin de constructie tot een hoogte van 36 meter op te trekken.

Thermische energie

In hoofdzaak wordt in de centrale huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval verwerkt. Het resultaat van de verbranding is thermische energie. Die kan in de onmiddellijke omgeving via een warmtenet worden geleverd onder de vorm van stoom of warm water. Met het petrochemisch bedrijf Borealis, de buur, heeft het warmtenet reeds een eerste en bovendien zeer belangrijke klant. De overblijvende beschikbare energie wordt omgezet in elektriciteit.