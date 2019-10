Bionerga sorteert en recycleert nu ook afval: “We zorgen voor een gezonde omgeving voor onze (klein)kinderen” Birger Vandael

27 oktober 2019

17u17 0 Beringen Bionerga uit Beringen gaat in de toekomst ook afval sorteren en recycleren. “Stilstaan is achteruitgaan, dus hebben we besloten om nieuwe stappen te zetten in het milieuvriendelijk verwerken van afval in onze regio”, motiveert Bionerga de keuze.

Bionerga produceert dagelijks huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld niet-recycleerbaar afval. Dat wordt op een propere en efficiënte manier verwerkt tot energie (warmte en elektriciteit) en grondstoffen, zoals compost. Naast verbranding en compostering zet Bionerga nu in op drie pijlers: sortering, biomassa en warmtenetten.

P+MD- en gekleurde zakken

Concreet werd er een vergunningsaanvraag ingediend voor twee projecten. Het eerste project betreft de verwerking van de P+MD-zakken die waarschijnlijk in 2021 in Limburg worden ingevoerd. In deze zakken kan je naast PMD ook kunststofmaterialen kwijt, zoals botervlootjes en folie. De ingezamelde voorraad zal in een nieuw bedrijf naast de biostoomcentrale verder gesorteerd worden.

Het tweede project heeft betrekking op de sortering van Optimo-zakken. Verschillende soorten afval worden in telkens anders gekleurde zakken tegelijkertijd ingezameld, wat dus efficiënt en milieuvriendelijk is. Bionerga vraagt nu een vergunning aan om de vijf fracties te scheiden: P+MD (vanaf 2021), keukenafval, tuinafval, textiel en restafval.

Biomassa en warmtenetten

De tweede pijler behelst het verwerken van biomassa. Dat zal in Houthalen gebeuren, waar nu al een biomassaplein wordt ingericht. Daar zullen houtsnippers worden aangemaakt die via verbranding warmte en energie zullen opwekken. Veel hout zal komen van de houtkanten langs de Limburgse wegen, maar ook in de bossen zijn onderhoudswerken nodig en nuttig.

De derde pijler is de ontwikkeling van warmtenetten bij de gemeente. Bionerga gebruikt het voorbeeld van Kortessem, waar men enkele overheidsgebouwen die dicht bij elkaar liggen wil verwarmen via een kleinschalige biomassacentrale op basis van lokaal gedroogd snoeihout.

“Met deze projecten maken wij de verschillende overheidsdoelstellingen concreet. Dat onze kinderen en kleinkinderen op die manier ook nog in een gezonde omgeving zullen kunnen wonen en werken, maakt ons fier”, klinkt het bij Bionerga.