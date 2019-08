Bike Valley start samenwerking met Rehab Lab BVDH

09 augustus 2019

13u15 0 Beringen Het Limburgse fietsinnovatie - en testcentrum Bike Valley gaat samenwerken met Rehab Lab uit Bilzen. Samen werkten ze een totaalconcept uit rond screening en analyse voor alle fietsbeoefenaars

In het programma word je gescreend op verschillende domeinen: van blessures tot training, voeding, fietspositionering, stabiliteit, comfort en aerodynamica. Alle renners, van wielerliefhebbers tot profrenners, kunnen zich aanmelden. “We gaan vanuit een wetenschappelijke achtergrond op zoek naar domeinen waar we winst in wattage kunnen maken voor de desbetreffende atleet/atlete met als ultieme doel de atleet sneller te maken. Dit via het concept van ‘marginal gains’ waar we door op verschillende gebieden in te spelen toch tot een belangrijke verbetering kunnen komen van zijn/haar niveau”, stelt Gertjan Bervoets, die het project zal begeleiden.

Interesse? Info via info@flandersbikevalley.be of bervoetsgertjan@hotmail.com