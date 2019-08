Bier, proevertjes, animatie en muziek op Halfoogstfeesten Beverlo BVDH

11u45 0 Beringen Nadat men in Beringen vorig jaar met de Halfoogstfeesten van Beverlo een nieuwe weg is ingeslagen, gaat de organisatie dit jaar verder op dat elan. De vier centrale thema’s blijven: bier, proevertjes, animatie en muziek.

“Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd muziekprogramma samengesteld waar zowel jong en oud hun gading in gaan vinden”, kondigt schepen van Toerisme Werner Janssen (N-VA) aan. Onder meer Wim Soutaer en Charles Van Domburg staan dit weekend op het podium. “Als afsluiter staan The Fools op het programma. De vorige keren hebben ze Beverlo letterlijk en figuurlijk op hun kop gezet. Nu komen ze terug met nieuwe outfits, nieuwe effecten, en nieuwe nummers.”

Foodtrucks en langste toog

“De Halfoogstfeesten in Beverlo zijn natuurlijk meer dan muziek alleen. Zaterdag is er naast het podiumgebeuren ook de avondmarkt. Zondag kunnen de vroege vogels rond snuisteren op de rommelmarkt en verder kan je ook nog prachtige bolides bewonderen van het oldtimertreffen” gaat Janssen verder. De preuverkesmarkt was vorig jaar een gigantisch succes en ook dit jaar staan er weer verschillende foodtrucks lekkers te verkopen. Aan de langste toog kunnen de bierliefhebbers hun hart ophalen aan een brede waaier van bieren. Wie liever iets zoeter verkiest, kan natuurlijk altijd een cocktail of mocktail bestellen aan de cocktailbar.

Verder voorziet de organisatie ook de nodige animatie waar vooral kinderen zich zowel zaterdag als zondag kunnen uitleven bij de verschillende workshops en fratsen van Pi & Po.

Alle info via: www.halfoogstfeestenbeverlo.be