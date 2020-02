Bieblo helpt kinderen aan het perfecte bibboek BVDH

07 februari 2020

10u03 0 Beringen De enorme keuze aan boeken in de bibliotheek maakt het kinderen vaak moeilijk een leuk boek te vinden. Om hier komaf mee te maken, introduceert de Beringse bib nu de app Bieblo. Deze moet 6- tot 11-jarigen aan het perfecte boek helpen.

De werking van Bieblo heeft veel weg van de bekende datingapp Tinder. “Kinderen zien een afbeelding die een thema uitbeeldt, zoals fantasie, dieren, noem maar op. Als ze geïnteresseerd zijn, swipen ze rechts, indien niet, links”, legt schepen van jeugd en bibliotheek Jesse De Weyer (N-VA) uit. “Aan het eind zien ze dan een digitale etalage met acht covers, de boekentips. De voorgestelde boeken zijn beschikbaar in de bib en sluiten aan bij hun interesses en leeftijd.”

Prioriteit

Schepen De Weyer is alvast enthousiast. “Bieblo past binnen de prioriteiten van deze beleidsploeg. We zetten hard in op leesbevordering, taalverwerving en verdere digitalisering van de dienstverlening. Het budget hiervoor werd verdubbeld, waardoor deze app nog maar het begin is. We gaan nog meer projecten uitrollen om de interesse van kinderen en jongeren te prikkelen.” Het spel staat standaard open op de catalogus-pc bij de kinderafdeling van de bib van Beringen. “Het spel wijst zichzelf uit en heeft een erg leuk design. Uitproberen maar!” aldus de schepen.