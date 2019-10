Bibliothecaris brengt debuutroman ‘Cry Baby’ uit BVDH

03 oktober 2019

09u19 0 Beringen Lut Geypens (61), bibliothecaris in Beringen, brengt haar debuutroman ‘Cry Baby’ uit. Voor Lut is dit een stap in het onbekende nadat ze eerder ook al drie non-fictie verhalen uitbracht.

Lut studeerde Germaanse Filologie, gaf elf jaar les in het secundair onderwijs en is sinds 1991 bibliothecaris in Beringen. In 1989 verscheen haar eerste boek Beringse Portretten, bijna twee decennia later gevolgd door Expodochters (2008), twaalf levensverhalen van vrouwen geboren in 1958. In haar derde werk Bedankt (2014) vertelde ze het verhaal van de dubbele transplantatie bij haar echtgenoot Erik.

Te mooi om waar te zijn

‘Cry Baby’ is een roman over Christine die tijdens een vakantie in Andalusië plots een periode uit haar jeugd herbeleeft. Het leek toen allemaal te mooi om waar te zijn en ze komt tot de vaststelling dat het ook zo is uitgekomen. De vijftiger is als het ware wakker geworden en moet verder met het gevoel dat de schittering verloren is.

Het boek kost 20 euro en is te verkrijgen via de reguliere boekhandel of via lut.geypens@gmail.com.