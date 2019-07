Bewoners van Petermansstraat winnen buurtpicknick BVDH

09 juli 2019

Tijdens het weekend van 24 tot en met 26 mei vond in Beringen de Dag van de Buren plaats, een initiatief van vzw Feest, waar Beringen al enkele jaren mee de schouders onder zet. Maar liefst 23 buurten organiseerden een buurtfeest. De deelnemende straten werden bovendien aangespoord om zoveel mogelijk jong en oud te betrekken bij de buurtinitiatieven en deze interactieve momenten vast te leggen op foto. “Buurtbewoners uit de Petermansstraat in Tervant bezorgden ons de leukste intergenerationele foto: de jongste deelnemer was 2 maanden, de oudste 85 jaar. Een delegatie van de buurt ontving de oorkonde die recht geeft op een buurtpicknick ter waarde van €100. Hiermee is de volgende buurtontmoeting alvast verzekerd,” concludeert schepen Jessie De Weyer (N-VA).