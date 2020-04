Bewoners Prinsenhof schitteren als vlogsters in ‘Iedereen Beroemd’ Birger Vandael

08 april 2020

12u55 0 Beringen De woonzorgcentra krijgen het dezer dagen zwaar te verduren. In WZC Prinsenhof te Koersel proberen ze toch voor een positieve sfeer te zorgen. De activiteiten van enkele vlogsters zijn zelfs dagelijks te volgen tijdens het één-programma ‘Iedereen Beroemd’.

Bij Prinsenhof werd een oproep gedaan naar mensen die eventueel iets konden betekenen voor de bewoners. Dat leidde tot leuke acties: de afgelopen week kwamen er tekeningen en gebakjes binnen voor de bewoners en kwam er een paard voor de kamers van de ouderen gegaloppeerd. Inmiddels wordt er ook vanop afstand een spelletje ‘Bingo’ gespeeld, kunnen mensen een Skype-sessie aanvragen met de bewoners en was er ‘s avonds muzikale begeleiding.

Maar de echte sterren zijn de vlogsters Maria Nuyts (94) en Yvonne Jacobs (92). Zij vertellen over het leven van bewoners van woonzorgcentra in quarantaine. Aan Vlaanderen tonen ze hoe ze zich bezig houden met bezoekjes aan het raam, zangactiviteiten, een spelletje kaarten en een bezoek van de kapster. Wie nieuwsgierig is naar hun belevenissen, kan elke dinsdag en donderdag terecht op één vanaf 19.50 uur.