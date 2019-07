Beverlo proeftuin voor buurtgericht netwerk BVDH

04 juli 2019

Beverlo wordt één van de zes, door Kind en Gezin goedgekeurde, proeftuinen voor het uitbouwen van een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen (0-12 jaar). Stad Beringen ontvangt hiervoor een projectsubsidie van 75.000 euro voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022, ofwel 25.000 euro per projectjaar. Samen met Rimo Limburg zal stad Beringen de komende drie jaar inzetten op sociale cohesie, ondersteuning van kwetsbare gezinnen en plaats voor kinderen in de publieke ruimte. RIMO Limburg neemt de rol van buurtregisseur op en stuurt in Beverlo het buurtgericht netwerk voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar aan. Als concrete acties wordt al gedacht aan kleinschalige spelmomenten in de buurt, maar ook aan een warme toeleiding voor kwetsbare gezinnen, … “Jonge gezinnen komen in Beverlo weinig met elkaar in contact. Met dit project willen we hiermee aan de slag gaan en samen met gezinnen werken aan een kind- en gezinsvriendelijk Beverlo”, aldus schepen van Samenleven Hilal Yalcin (CD&V).