Beschoten Ahmet Koç dit voorjaar als burgerlijke partij voor de rechter BVDH

13 december 2019

Op 15 mei zal ex-provincieraadslid Ahmet Koç voor de rechtbank van Hasselt verschijnen als burgerlijke partij. Hij werd in februari 2018 driemaal beschoten in café Cheers in Beringen. Bij het schietincident vielen geen gewonden, maar de zaak krijgt toch code 30 mee, wat wijst op poging tot doodslag. Beklaagde is een 51-jarige man uit Houthalen-Helchteren. Over de zaak bestaan nog veel onduidelijkheden, zo zou Koç beschoten zijn door een liefdesrivaal en niet door een PKK-aanhanger. Dit voorjaar moet er dus meer duidelijkheid volgen.