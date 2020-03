Bert Gabriëls geeft kick-off van promotiecampagne voor MOOOV-filmfestival Birger Vandael

02 maart 2020

Het enige filmfestival in Limburg gaat dit jaar door van 23 april tot 4 mei in The Roxy Theatre. Dit MOOOV-filmfestival brengt de wereld in huis door een uitgebreid aanbod van films uit alle uithoeken van de planeet te presenteren. “Met de voorstelling ‘Op Drift’ van Bert Gabriëls op dinsdag 24 maart (20.15 uur) willen we de kick-off geven van de promotiecampagne rond MOOOV-filmfestival,” vertelt schepen van cultuur An Moons (VOLUIT). “‘Op Drift’ is geen pure comedyshow, maar een theatrale presentatie waarin de thema’s vluchtelingen, migratie en integratie op een luchtige en bevattelijke manier aan bod komen.” Wie een ticket voor Gabriëls koopt (10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa) krijgt een kortingsbon van 5 euro voor het MOOOV-filmfestival.