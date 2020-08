Beringse vzw die ‘te gelijkaardig logo’ moest verwijderen, krijgt excuses van Duitse motorbende: “Nu kan ik eindelijk met mijn vest door het centrum wandelen”

Beringen

Afgelopen weekend las u in onze krant het verhaal van de Beringse vzw ‘Iron Fist Bikers for Animals’ . De organisatie van Annick Drees zet zich al jaren in voor dieren en doet dat onder meer met motortochtjes. Omdat hun logo op het vestje lijkt op dat van de Duitse motorclub Gremium kwam het tot verschillende aanvaringen. Na het artikel werd Annick gecontacteerd door de president van de afdeling in Eupen. “Ze hebben zich geëxcuseerd voor de overlast", glundert Annick.