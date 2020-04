Beringse technologieparel NrgFin slaat handen in elkaar met Brits softwarebedrijf Ensek Birger Vandael

24 april 2020

12u15 0 Beringen Het Beringse IT- en consulting bedrijf NrgFin kondigt in volle coronacrisis een samenwerking met het Britse softwarebedrijf Ensek aan. NrgFin zal voortaan als ‘Ensek Benelux’ door het leven gaan. Door Europese energiebedrijven te helpen om zich efficiënt te organiseren, hopt Ensek Benelux de klantenservice van deze energiebedrijven te verbeteren.

De klassieke werking waarbij een energieleverancier een maandelijkse bijdrage vraagt en om de zoveel jaar een medewerker langs stuurt om de meterstand te noteren, is volgens Ensek Benelux ouderwets. “We kruisen onze kennis van de energiemarkt met big data. Door alle mogelijke informatie over het verbruik van klanten te verzamelen, zijn we in staat om naar het verleden en de toekomst te kijken”, weet managing director Ilse Melotte.

“We analyseren snel hoeveel energie een klant de voorbije periode verbruikt heeft, zodat je juiste facturen kan opmaken. En we voorspellen hoeveel hij in de toekomst zal nodig hebben. Dankzij die inzichten kan een energiebedrijf heel gericht energie aan- en verkopen.”

Groeipotentieel

Voor de Britten, met hoofdzetel in Nottingham, is dit de eerste samenwerking op het Europese vasteland. “Het groeipotentieel is dubbel”, verduidelijkt Director Business Gunter Walmagh. “Enerzijds lanceren we nieuwe producten. Daarnaast wil het nieuwbakken Ensek Benelux de klantenportefeuille uitbreiden. In België zijn we gekend, maar met name in Nederland ligt nog veel groeipotentieel. We namen enkele maanden geleden onze intrek in een nieuw kantoor in Beringen. Die ligging – in het hart van de Euregio – laat ons op termijn toe om internationaal verder te groeien.”

NrgFin zag in 2014 het levenslicht. Ondertussen draait het 12-koppige team een omzet van 1,9 miljoen euro, wat hen in 2019 een nominatie in Deloittes Technology Fast 50 opleverde.