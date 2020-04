Beringse start-up bedenkt ‘vakantieservice aan huis’: “Wij zetten ontbijt klaar en organiseren poolparty” Birger Vandael

23 april 2020

14u27 1 Beringen “We kunnen niet op vakantie gaan, dus brengen we de vakantie naar ons huis", zo klinkt het bij de Beringe start-up ‘Staycation Squad. Bedenker Sophie Naze anticipeert op die manier op de zomer die in speciale omstandigheden op ons afkomt. Staycation Squad zet het ontbijt klaar in uw woning, ruimt het feestje van een nachtje eerder op en organiseert een uitstapje.

“Deze zomer en ook de zomers erna zullen veel mensen kiezen voor een staycation", vertelt Sophie Naze. Ze volgt daarmee de visie van onder meer gedeputeerde voor Toerisme in Limburg Igor Philtjens en andere collega’s in de toeristische sector. “Het is belangrijk dat zo’n vakantie duidelijk een ander verhaal is dan de dagelijkse sleur. Bij een vakantie hoort een vakantiegevoel: zorgeloos genieten zonder je druk te maken in de afwas, het opruimwerk of de organisatie van events. Dus wij nemen dat takenpakket over! Op die manier anticiperen we op mensen die zeggen dat er thuis altijd wel werk klaar staat.”

Verwend door 'homies’

Concreet zet Staycation Squad een team in van goed opgeleide ‘homies’ die u in uw eigen woning als VIP behandelen. Je Homie komt elke dag langs van 7:00 tot 14:00 uur (tenzij je dat anders wenst) en dat voor minstens drie opeenvolgende dagen. Deze specialisten doen alles wat hoort bij een perfecte vakantie: ze leggen de handdoekjes voor je klaar naast het zwembad en snijden de groenten voor de barbecue al fijn.

Geëntertaind door de ‘Squad’

Terwijl de Homie vooral ‘ontzorgt’, zal ‘de Squad’ u vooral animeren. Zij zorgen voor het perfecte entertainment in de vorm van een springkasteel, een schoonheidsverzorger of zelfs een dj. Willen de kinderen dus een avondje kamperen in een Indiaanse tipi? Dan zorgt de squad ervoor dat jouw tuin teruggestuurd wordt naar het Wild Wild West. En wil je eens lekker op restaurantbezoek? Dan zorgt de squad voor een privéchauffeur. In totaal heb je de keuze uit randbelevingen in negen verschillende categorieën: Sport & Spel, Kids Club, Catering, Belevingen, Themadagen, Wellness, Muziek, Workshop en Excursie.

In totaal heeft u de keuze uit drie pakketten die respectievelijk 995, 1.250 en 1.499 euro kosten. Het verschilt zit in het aantal dagen dat de homies bij jouw langskomen (namelijk drie, vier of vijf dagen). Voor bepaalde extraatjes zal wel een extra bedrag gevraagd worden.

Sophie speelde al maanden met het idee, maar zag door het stilvallen van de eventsector (waarin ze als zaakvoerder van KonseptS actief is, red.) plots een opportuniteit om het idee te lanceren. “Ik denk ook dat de problemen in de eventsector nog niet meteen zijn opgelost. Het voordeel is wel dat er veel studenten vrij zullen zijn om ons met dit initiatief te helpen. We willen dan ook in heel Vlaanderen actief zijn. Op termijn mikken we met deze service ook op buitenverblijven aan de kust of in de Ardennen en misschien zelf verder. Maar laat ons eerst dit concept al eens uitwerken!”

Steun van Demir

Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) kreeg samen met Toerisme Vlaanderen en Unizo uitleg bij het concept. Ze reageerde zeer enthousiast: “Vakantie vieren in eigen streek is een perfect alternatief voor de verre reizen die door corona in het water vallen. Zo kunnen we onze toeristische sector en lokale economie er opnieuw bovenop krijgen. Dit initiatief kan dan ook op mijn steun rekenen.” Toerisme Vlaanderen werkt bovendien ook aan een app met alle gelijkaardige initiatieven omtrent staycations, zodat iedereen makkelijk een vakantie in eigen regio kan organiseren.